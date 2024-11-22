Kahramanmaraş'ta sonbahar

İHA

Kahramanmaraş’ta doğa, sonbaharda ayrı bir güzellikle canlandı.

Depremin en çok vurduğu mahalleden biri olan Onikişubat ilçesindeki Şazibey’de, yaklaşık 4 bin insan depremde yaşamını yitirdi.

Mahalledeki parkta sonbaharda rengarenk olan ağaç yaprakları ise yaraların sarılmaya devam ettiği bölgede, kalplerde umutları yeniden yeşertti.

YIKILMIŞ BİNALARIN YANINDA...

Yıkılmış binaların yanı başında uzanan park sarı, turuncu ve kızıl yapraklarla kaplanmış durumda.