Kapadokya'da sıcak hava balonları yeniden havalandı

Haber Merkezi

Kapadokya bölgesindeki olumsuz hava şartları nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi sıcak hava balonlarının uçuşlarına b gün izin verdi.

Kapadokya'da gökyüzü 18 gün sonra tekrar balonlarla buluştu.

Sabahın erken saatlerinde uçuş için hazırlanan sıcak hava balonları, birbiri ardına havalandı.

TURİSTLER VADİLERİ DOLDURDU

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da ortalama 250 gün yapılabilen sıcak hava balon uçuşları mevsim şartlarına göre rüzgar, sis ve yağış nedeniyle zaman zaman gerçekleştirilemiyor. Kapadokya bölgesinde günlük 156 sıcak hava balonunun uçuşuna izin verilirken, yapılan uçuşlarda yaklaşık 3 bin 500 yerli ve yabancı turist Kapadokya bölgesini gökyüzünden kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Sıcak hava balon uçuşları; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nevşehir Kapadokya Slot Merkezinin meteorolojik değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Göreme beldesindeki uçuş alanında sabahın erken saatlerinde özenle hazırlanan sıcak hava balonları, misafirlerini aldıktan sonra peş peşe havalandı.

Yüzlerce yerli ve yabancı turistler Kapadokya’nın birbirinden ilginç vadilerini, peribacalarını ve yer üstü oluşumlarını kuş bakışı izleme fırsatı bulurken balona binemeyen turistler de vadileri doldurdu.

"KAAPDOKYA MUHTEŞEM"

Sıcak hava balon pilotu Burak Has yaptığı açıklamada "Uzun bir aradan sonra Kapadokya’da uçuş gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 18 gündür uçmuyorduk. Bugün hava çok soğuk. Eksi 15, 16 derece. Şu an bölgede yüze yakın balon var. Güzel bir uçuş olacağına inanıyorum. Uçuşumuz 45 dakika ile bir saat arasında sürecek. Güzel bir görsel şölen olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Hindistanlı turist Rahul Kodıdını de yaptığı açıklamada, "Burada bulunmak çok güzel ve keyifli. Dün uçacaktık ancak uçuşlar iptal edildiği için uçamamıştık. Bugün çok şanslıyız ve buradayız. Kapadokya muhteşem, balonlar muhteşem" dedi.

BALONLARI GÖRMEDEN GİTSETDİM ÜZÜLÜRDÜM"

Hasını Shobha ise açıklamasında, "En büyük dileklerimden birisi bu yere gelmekti ve bugün ona sahip olduğum için çok mutluyum. Dün hayal kırıklığına uğramıştım. Buraya kadar gelip bu balonları görmeden gitseydim çok üzülürdüm.

Fakat bugün balonlar uçtu ve ortam çok büyülü görünüyor. Balonların ışıklarına bakın ve diğer gördüklerinizle karşılaştırdığınızda çok daha güzel görünüyorlar" dedi.

Hatay’dan Kapadokya tatili için gelen Hamdi Karaoğlu da açıklamasında "Kapadokya’nın etkileyici bir soğuğu var. Hatay havasına göre bayağı farklı. Her şeye rağmen bu güzellikleri görmeye değer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.