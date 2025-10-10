Kapı kilidine vazelin sürün: Anında değişiyor

Kış aylarının nemi, toz birikimi veya uzun süre kullanılmayan kilitler, anahtarın kilide zor girmesine neden olabiliyor.

Bu tür durumlarda piyasada satılan özel yağlayıcıların yanında, evde kolayca bulunabilen vazelin de etkili ve pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Hem ekonomik hem de kısa sürede etkili olan bu yöntem, deneyenleri pişman etmiyor.

Bir parça vazelini kapı kilidine sürün ve anahtarınızın birkaç kez takıp çıkarın.

Vazelin bölgeye iyice işleyecek ve kilit ilk günkü işlevine geri dönecek.