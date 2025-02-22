Karabük Safranbolu'nun tarihi yapıları karla kaplandı

AA
Safranbolu ilçesinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Safranbolu'daki kar manzarası drone ile görüntülendi.
KONAKLARIN ÇATISI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Yağışın ardından ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların üst kısımları karla kaplandı.
Tarihi yapıların kar altındaki güzelliği, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan izlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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