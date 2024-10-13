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Karabük'te fırtına sonrası caminin minaresi yıkıldı

Karabük'te fırtına sonrası caminin minaresi yıkıldı Safranbolu ilçesinde dün gece etkili olan sağanak ve fırtınada bir caminin minaresi otomobilin üzerine devrildi.