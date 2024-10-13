Karabük'te fırtına sonrası caminin minaresi yıkıldı

İHA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gece saatlerinde şiddetli bir fırtına çıktı.
Ev ve arabaların zarar gördüğü fırtınadan camii de nasibini aldı.
MİNARE YIKILDI
Sağanak ve fırtınaya dayanamayan caminin minaresi imam Abdulsamet Şahin'in otomobilinin üzerine doğru yıkıldı.
Şans eseri yaralanan olmazken, yıkılan minare otomobilde maddi hasar oluşturdu.
"ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN"
Yıkılan minarenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Olayı duyup köye imamın babası Selahattin Şahin, "Can kaybı yok. Halimize şükretmek lazım. Allah'ım beterinden saklasın" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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