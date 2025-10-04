Karabük'te minibüste rahatsızlanan yolcuyu şoförün hızı kurtardı

Soğukkanlılık içinde dakikalarla yarıştılar...
Karabük’te belediyeye ait Karabük Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de Öğlebeli-Şirinevler hattında sefer yapan minibüs şoförü Uğur Dereli'nin kullandığı minibüste bir yolcu yolda aniden fenalaştı.
YOLCUYU KISA SÜREDE HASTANEYE ULAŞTIRDI
Durumu fark eden şoför yolcuları sakinleştirerek, direkt Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendi.
Hastaneye kısa sürede ulaşan yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi altına alındı.
''YOLCULARDAN BİR TANESİNİN RAHATSIZLANDIĞINI GÖRDÜM''
Minibüs şoförü Uğur Dereli, "Sefere çıktığımda okullar bölgesinde araçtan sesler geldiğini duydum.
Arkama dönüp kalktığımda araç içerisinde bir yolculardan bir tanesinin rahatsızlandığını gördüm.
''YOLCULARA SAKİN OLMALARINI SÖYLEDİM''
O an araç içerisinde bulunan yolculara sakin olmalarını söyledim. Ardından aracımı hastaneye çevirdim. Acile giriş yaptım.
Yolcuyu hastane personeline teslim edip ardından görevime devam ettim" dedi.
Şoför Dereli, rahatsızlanan vatandaşa olay yerinde ilk müdahaleyi minibüsteki sağlık personelinin yaptığını söyledi.