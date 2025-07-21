Karabük'te parmağına yüzük sıkışan kadın için ekipler seferber oldu

Karabük'te bir kadın yüzüğünü çıkaramadı, korku dolu anlar yaşandı...

Safranbolu'da bir kadın, parmağına taktığı yüzük sıkışınca ve çıkaramayınca Safranbolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

YÜZÜK ZARAR VERİLMEDEN ÇIKARILDI

Hastanede sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen çıkarılamayan yüzük için Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinden de yardım talep edildi.

İtfaiye ekipleri hastaneye intikal ederek, yüzüğü zarar vermeden özel kesici bir alet ile çıkardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yüzüğün çıkarılma esnasında büyük panik yaşayan talihsiz kadın, itfaiye ve sağlıkçılar tarafından sakinleştirildi.

Kadının parmağında herhangi bir problem olmadığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.