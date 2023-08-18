Karadağ'da gülümseten yarışma: En tembel vatandaş Karadağ'da gülümseten bir yarışma düzenleniyor. Katılımcılar ayağa kalkmıyor ya da aralıksız sırtüstü uzanarak hem yarışıyor hem eğleniyor. Yarışmanın galiplerine ödül de veriliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

En çalışkanın ya da başarılı olanın değil en tembelin birinci seçildiği bir yarışma, Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da başladı.

Düzenlene düzenlene Karadağ'ın mizahi geleneği haline gelen "en tembel vatandaş" yarışması büyük ilgi görüyor.

Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden biri olan ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen "uzun yatma" yarışmasında yine "en tembel vatandaş" seçilecek.

Bugün rekor katılımla başlayan yarışmada 21 katılımcı, 1.000 euro ödül ve "en tembel vatandaş" unvanı almak için yarışacak.

Yarışmanın çıkış noktası: Karadağ insanının tembel olması efsanesi

Yarışma, Karadağ insanının tembel olduğuna dair efsaneler nedeniyle başladı.

Yarışmanın organizatörü Mico Blagojevic, yaptığı açıklamada, Karadağ insanının "tembel" olduğuna dair yayılan efsaneler nedeniyle 12 yıl önce böyle bir yarışma organize etme karar verdiklerini söyledi.

Yarışmada en uzun yatma rekoru: 117 saat

"Böylece bütün dünya bizi tanıdı." diyen Blagojevic, yarışmacılar arasında 2021'de elde ettiği 117 saatlik yatma rekorunu elinde bulunduran Dubravka Aleksic'in de bulunduğunu aktardı.

Yerinden hiç kalkmama rekoru: 52 saat

Blagojevic, bir diğer rekortmen Milka Doderovic'in de 52 saat hiç kalkmadan yarışmayı kazandığını ve onun da katılımcılar arasında bulunduğunu söyledi.

Ülkenin "en tembeli" olmak için yarışanlardan bazıları ise ödül için başvurduklarını belirtti.

"Uzun yatma" yarışında ayağa kalkmak kural ihlali

Yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.