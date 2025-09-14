Karaman'da boş araziye tonlarca soğan döküldü: Vatandaşlar çuvallara doldurup götürdü

Tonlarca soğan boş araziye çöp gibi atıldı...

Karaman'ın taş ocakları mevkinde boş bir araziye bir kısmı çürük olan tonlarca kuru soğan atıldı.

''YAZIK YANİ KİM DÖKTÜ ONU DA BİLEMEYİZ''

Tonlarca soğanın boş araziye döküldüğünü gören vatandaşlar, "Nar gibi soğan. Soğanların çoğu sağlam. Yazık yani kim döktü onu da bilemeyiz.

Madem böyle dökeceksiniz garibanlara teker teker dağıtın. Atılan soğanları götüren götürene ne olacak yani" diyerek tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR SOĞANLARI ÇUVALLARLA GÖTÜRDÜ

Soğanların döküldüğü adrese otomobil ve kamyonetle gelen bazı vatandaşlar, dökülen soğanlar arasından sağlam olanları seçerek çuvallara doldurup götürdü.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE TONLARCA SOĞAN DÖKÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde de Organize Sanayi Bölgesi’nde boş araziye tonlarca bir kısmı çürümüş soğan atıldığı görülmüştü.

Soğanların kim ya da kimler tarafından döküldüğü ise henüz belirlenmedi.