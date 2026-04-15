Artvin’de aç kalan ayılar, tilkilerle birlikte köylere indi

Baharın gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan yaban hayatı, Artvin’de yerleşim alanlarına kadar inmeye başladı. Özellikle aç kalan ayıların köy çevrelerinde görülmesi dikkat çekti.

Yiyecek bulmakta zorlanan ayılar, zaman zaman köy içlerine kadar girerek çevrede dolaştıktan sonra yeniden ormanlık alanlara yöneldi.

KÖY KAMERALARINA YANSIYAN ANLAR

Arhavi ilçesine bağlı Dik Yamaç köyü Akıncılar mevkiinde, bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, bir ayının köy içinde yiyecek aradığı anlar yer aldı. Ayının kısa süreli dolaşımının ardından bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Görüntülerde ayının peşine takılan iki tilki de dikkat çekti.

KARA YOLUNDA YAVRU AYI GÖRÜLDÜ

Borçka–Artvin kara yolunda ise bir yavru ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yol kenarında bir süre ilerleyen ayının daha sonra ormanlık alana doğru yöneldiği kaydedildi.

Sürücüler, özellikle kırsal bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

ŞAVŞAT'TA KÖY İÇİNE KADAR İNDİ

Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyünde de benzer bir olay yaşandı. Aç kalan bir ayı köy yerleşimine kadar inerken, vatandaşların fark etmesi üzerine hızla ormanlık alana kaçtı.

UZMANLARDAN UYARI

Yetkililer, ilkbahar döneminde yaban hayvanlarının yiyecek arayışıyla yerleşim yerlerine inebileceğini belirterek, vatandaşların hem kendi güvenlikleri hem de hayvanların zarar görmemesi için dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.