Karnelerini alan çocuklar, Hakkari'nin yaylalarında göçer ailelerine destek oluyor

Hayvanlarını otlatmaya yaylaya çıkan ailelere en büyük desteği çocuklar sağlıyor...

Serin havası, verimli otlakları ile dikkat çeken Hakkari'de bulunan yüksek rakımlı yaylalar, yakın il ve ilçelerden hayvanlarını otlatmak için gelen göçer ailelere ve hayvanlara yaz mevsiminde ev sahipliği yapıyor.

4 bin 135 rakımlı Uludoruk ile buzulların yer aldığı Cennet Cehennem Vadisi'ndeki yaylalara, Batman'dan sürüyle gelen göçer aileler, bu bölgede kurdukları çadırlarında 4 ay boyunca kalıyor.

KARNELERİNİ ALIP YAYLAYA GİDİYORLAR

Karnelerini alıp ailelerinin yanına gelen çocuklar, hayvanların bakımı ve beslenmesinden ev işlerine kadar birçok işi yaparak, anne ve babalarının iş yüküne ortak oluyor.

Doğa ile iç içe olan çocuklar sadece işlere destek olmuyor, çeşitli oyunlarla vakitlerini dolu dolu geçiriyor.

''GÖÇER HAYATI ZOR AMA ALIŞTIK''

Hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını ve yaz mevsimini geçirmek için yaylaya geldiklerini, 4 ay kaldıktan sonra memleketlerine döneceklerini söyleyen göçerlerden Tayyip Yalçın, "Göçer hayatı zor ama artık alıştık. Gece gündüz dağın başındayız. Koyunlara bakıyoruz, onları sağıyoruz. Otlatmaya götürüyoruz. İşimiz bu. Bizim oraların havası çok sıcak.

Burası serin, suyu fazla, otu verimli. Peynir yapıp satışa sunuyoruz.

Kuzuları da büyüttükten sonra satıyoruz. Çocuklar da okullar kapandıktan sonra yanımıza geldi. Onlar da bize yardımcı oluyorlar. Su taşıyorlar, odun topluyorlar, çobanların yemeğini götürüyorlar, onlara yardım ediyorlar. Sezon bittikten sonra yaklaşık 2 aylık yolculuğumuz başlayacak." dedi.

''ELDE ETTİĞİMİZ SÜTTEN PEYNİR YAPIP SATIYORUZ''

Hayvanlarını otlatmak için ilkbaharda kente geldiklerini ifade eden Şeyhmuz Yalçın, "Yaz mevsiminde havalar çok sıcak olduğu için Batman'da kalamıyoruz. Buralara geliyoruz. Buradaki yaylalar çok güzel.

Suyu, otlağı güzel. Halen bazı yerlerde kar var. Elde ettiğimiz sütten peynir yapıp satıyoruz. Çocuklarımız da bu süreçte bize yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

''HAYATIMIZ BU ŞEKİLDE GEÇİYOR''

Yalçın'ın torunu 6. sınıf öğrencisi Fatma Yalçın da, yazın yaylaya geldiğini, eğitim- öğretim sezonunda ise okula gittiğini, yaylada ailesiyle vakit geçirdiğini ifade ederek, "Burada dedem, amcam ve babamlar var. Onlarla buraya geliyoruz. Hasta olan koyunların yanında kalıyoruz. Onları otlatıyoruz. Burada annemize, babamıza yardımcı oluyoruz. Yaylaya alıştık. Zaman güzel geçiyor.

Genelde kuzulara, koyunlara bakıyoruz. Bu işi genellikle babam ve ağabeyim yapıyor. Ben de ablamlara yardım ediyorum. Hayatımız bu şekilde geçiyor. Okullar açılmadan bir hafta önce döneceğiz. Okul için hazırlık yapacağız." diye konuştu.

''KIŞIN BATMAN'DAYIZ YAZIN DA BURALARA GELİYORUZ''

Yalçın'ın 13 yaşındaki bir diğer torunu Harun Yalçın ise, "Koyunların, kuzuların yanına gidiyoruz. Eşeğe biniyoruz. Sabah uyandıktan sonra koyunların sağılmasına yardımcı oluyoruz.

Sonra kuzuların yanına gidiyoruz. Oyun oynuyoruz. Öğrenciyiz. Kışın Batman'dayız, yazın da buralara geliyoruz." sözlerini sarf etti.