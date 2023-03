Kars'ta 4 çocuk annesi İngilizce öğretmeni olmak için YKS'ye hazırlanıyor

Kars merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Karakale köyünde yaşayan 37 yaşındaki Tuğba İşbeceren, çiftçilik yapan eşine yardımcı oluyor.

14 yaşındaki Maral, 12 yaşında Cihan, 8 yaşındaki İbrahim ve 2 yaşındaki Rabia isimlerinde 4 çocuğu olan İşbeceren, ailesi ve ev işlerinden arta kalan zamanını okumakla geçiriyor.

İlk ve ortaokulu köylerindeki okullarda bitiren İşbeceren, liseyi de ailesinin desteğiyle açık öğretimle tamamladı.

Çocuklarının derslerine yardımcı olan İşbeceren, İngilizce öğretmeni olma hayalini gerçekleştirmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor.

Tuğba İşbeceren, internetten İngilizce öğrenmeye başladığını, öğretmenlik hayalinin de böyle ortaya çıktığını belirterek, şunları söyledi:

Yazın tarla işlerinde çalışıyorum, traktör kullanıyorum, evimizin ne işi olursa yapıyorum. Çocuklar okula gittikten sonra hayvanlarımıza bakıyorum, evde yemek, fırında ekmek gibi işlerle günümü geçiriyorum. Köy işleri fazla olduğundan vakit bulduğum an elimden geldiği kadar derslerime çalışıyorum. İnternette İngilizce öğrenmeye başladım. Her fırsatta telefondan kelimeleri dinleyerek, yazarak ezberlemeye çalışıyorum. Kendi çabalarımla öğreniyorum, kursa veya okula gitmiyorum. Çocuklarım da eşim de bana her konuda destek oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Ben de elimden geldiğince sorumluluğumu yerine getiriyorum. Çocuklarımın okumasını çok istiyorum. Benim okumama bu kadar destek veriyorsa düşünün ki çocuklarına nasıl bir destek verir, Allah eşimden razı olsun. Eşim bize her fedakarlığı yapar, ben de eşime elimden geldiğince desteğimi sunuyorum.