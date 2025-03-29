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AA

Sarıkamış ilçesinde "baharın müjdecisi" olarak adlandırılan kardelen ve çiğdemler çiçek açtı.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden kışın uzun ve çetin geçtiği 2 bin 200 rakımlı ilçede, hava sıcaklığının artmasıyla karlar erimeye başladı.

MOR KARDELEN VE ÇİĞDEMLER AÇTI

Kars'ta Çamaşır dere ormanlık alanı, hançerli düzü ve Keklik Vadisi'nde baharı müjdeleyen mor kardelen ve çiğdemler çiçek açtı.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI BÖLGEYE GELDİ

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen ilçede ormanlık ve çayırlık alanlarda açan rengarenk çiçekler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

ANGIT VE YEŞİLBAŞLI ÖRDEKLER BELİRDİ

Öte yandan, eriyen kar suları çayırlarda göletler oluştururken, buraya gelen angıt ve yeşilbaşlı ördeklerin yüzerek beslenmeye çalıştığı görüldü.

"BİR TARAF İLKBAHAR, BİR TARAF KIŞ"

Amatör fotoğrafçı Şenay Vanlı, karların erimeye başlamasıyla doğanın canlandığını belirterek, "Arkadaşlarla kardelen ve çiğdem çiçeklerinin fotoğrafını çekmeye başladık. Ormanda yürürken bir taraf ilkbahar, bir taraf kış, çok güzel manzaralar görüyorsunuz." diye konuştu.