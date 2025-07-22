Kars'ta çiftçi bir baba çocuklarının eğitimi için 21 yıldır pancar ekiyor

Kars'ta bir baba, çocuklarının eğitimi için tarlalarında yıllardır pancar ekimi yapıyor...

Akyaka ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Erol Korkmaz, sabahın ilk ışıklarında tarlasına gidiyor.

En büyük hayalinin 3 çocuğunun da iyi bir eğitimle kendi hayatlarına yön vermeleri olduğunu ifade eden Erol Korkmaz, bu hayalinden dolayı her yıl Kars'ın zorlu hava şartları ve iklimine inat tarlalarına şeker pancarı ekiyor.

21 YILDIR TARLALARINA PANCAR EKİYOR

21 yıldır tarlalarına pancar ekimi yapan Erol Korkmaz'ın en büyük yardımcısı kızı Elif Naz Korkmaz, sabahın erken saatlerinde babası ile mesaiye başlıyor, tarladan arta kalan zamanlarında da kitap okuyor.

''EN BÜYÜK HAYALİM ZİRAAT MÜHENDİSİ OLMAK''

Sıcaklığın 30 dereceyi bulduğu Akyaka'da tarlalarını sulayan Elif Naz Korkmaz'ın en büyük hayali ise ziraat mühendisi olarak vatana millete hizmet etmek.

Elif Naz Korkmaz, yaptığı işin zorlu olduğunu söyleyerek "Babam ile birlikte tarlada çalışıyoruz. Ailece pancar ekiyoruz, pancarla uğraşıyoruz.

Tarla ile uğraşıyorum, genel olarak tarlaya da merakım var. En büyük hayalim ise ziraat mühendisi olmak." dedi.

''YAPTIĞIMIZ İŞ ZOR AMA EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALIYORUZ''

Çiftçi Erol Korkmaz, çocuklarını okutmak için pancar ektiğini söyleyerek, "1986 yılından beri pancar ekimi yapıyorum. Çocuklarımla birlikte sürekli bu işi yapıyoruz.

Amacımız sadece çocuklarımızın okuması ve iyi bir gelecekleri olması yaptığımız iş zor ama emeğimizin karşılığını alıyoruz." diye konuştu.

PANCAR EKİMİ İLE YILLARDIR GEÇİMLERİNİ SAĞLIYORLAR

Pancar ekimi yaparak yıllardır geçimlerini sağlayan Korkmaz Ailesi için pancar, bir tarım ürünü olmaktan çok, umutları yeşerten bir gelecek vaadi.

Korkmaz ailesinde 3 çocuktan en büyüğü lise, diğerleri de ilköğretim ve ortaokulda okuyor. Tarlada çalışan Erol Korkmaz'a kızı Elif Naz Korkmaz destek oluyor.

Zorlu coğrafyası ve hava şartlarına sahip olan Kars'ta, pancar ekimi ve hasadı zor olmasına rağmen Korkmaz ailesi, ekiminden hasadına kadar geçen süreçte bir yandan hava şartlarıyla mücadele ederken, bir yandan da ürünleri için gece gündüz çalışıp emek harcıyor.