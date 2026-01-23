Kars’ta hasta annesini kucağında sağlık merkezine taşıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Anne sevgisi, kar-kış dinlemiyor.

Kars ili son yılların en zorlu kış mevsimini yaşıyor. Kentte ocak ayının başından bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kentte öğlenden sonra başlayan ve gittikçe şiddetini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti.

Kars’ta rahatsızlanan annesini kucağında taşıyan bir şahsın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, izleyenleri duygulandırdığı için viral oldu.

EVDEN SAĞLIK MERKEZİNE KUCAĞINDA GETİRİP GÖTÜRDÜ

Kars’ın Selim ilçesinde rahatsızlanan annesini kucağına alarak Halk Sağlığı Merkezi’ne götüren oğlu, daha sonra da annesini tekrar kucağına alarak eve taşıdı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede viral oldu.

Videonun içeriği, izleyenleri etkiledi ve toplumun temel değerleri arasında yer alan anneye saygının önemini yeniden anımsattı.