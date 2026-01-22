Kars’ta kar altında yaşam: Evlerine tünel kazarak ulaşıyorlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kars genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi. Bazı köylerde kar kalınlığının 1,5 metreyi aşmasıyla birlikte, evler adeta kar yığınlarının altında kaldı.

KAPILAR AÇILMAYINCA ÇÖZÜM TÜNEL OLDU

Merkeze bağlı Akdere köyünde yaşayan bazı vatandaşlar, biriken kar nedeniyle evlerinin kapılarını kullanamaz hale geldi. Kapıları tamamen kapanan evlerde yaşayanlar, camlardan çıkıp kapı önlerinde biriken karları kazarak tüneller açtı. Açılan geçitler sayesinde evlerine giriş ve çıkış sağlandı.

KUTUPLARI ARATMAYAN MANZARALAR

Yoğun yağış sonrası bazı evlerin neredeyse çatı hizasına kadar kara gömülmesi dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntüler, Kars’ın kırsal bölgelerinde kış şartlarının ne denli ağır geçtiğini gözler önüne sererken, manzara “kutupları aratmıyor” yorumlarına neden oldu.