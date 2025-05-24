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İHA

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı’nın kapaklarının kapatılması sonucu su seviyesi hızla yükseldi.

Bu yükseliş, eski Karakurt köyündeki evler, tarihi kilise, çarşı ve köy okulu gibi birçok yapının tamamen sular altında kalmasına neden oldu.

Geriye sadece köy camisinin minaresi kaldı.

"MİNAREYİ BÖYLE GÖRÜNCE ÜZÜLÜYORUZ"

Sarıkamış Barajı'nın yapılmasıyla boşaltılan eski Karakurt köyünden sadece 30'a yakın ev kaldığını ifade eden Casim Aydın, "Burası Karakurt, burası eskiden yaklaşık 30 köyün nahiyesiydi. Sular altında kaldı. Camimizi, ibadethanemizi görüyorsunuz. Minareyi bu şekilde gördüğümüz zaman gerçekten çok üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

GEÇMİŞİN SON TANIĞI

Su altında kalan evler, sokaklar, tarihi kilise, tarihi çarşı ve okul artık görünmezken, sadece caminin minaresi göğe uzanır şekilde ayakta kaldı.

Köyün sembolü haline gelen minare, geçmişin son tanığı olarak duruyor.