Kastamonu'da kar altındaki köyde merhamet hikâyesi: İmam kedileri aç bırakmıyor

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Yukarısökü köyünde etkili olan yoğun kar yağışı, sokak hayvanlarının yaşamını zorlaştırırken köy imamı Rıfat Şahin, her gün kedileri düzenli olarak besliyor.

Yaz aylarında yaklaşık 150 hanenin bulunduğu köyde, kış mevsiminde bu sayı 15’e kadar düşüyor. Karın bir metreyi bulduğu günlerde yiyecek bulmakta zorlanan kediler, imam lojmanının önünde toplanıyor.

SESLENİNCE TEK SIRA HALİNDE GELİYORLAR

Tarakçılar Mahallesi Camisi’nde 10 yıldır görev yapan 42 yaşındaki imam Rıfat Şahin’in kedileri beslemek için seslendiği anlarda kayda aldığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde kedilerin karda iz açarak sıra halinde ilerlemesi dikkat çekti.

Şahin, kedilerin bu davranışının tesadüf olmadığını belirterek, “Sabah namazına giderken ya da lojmanın kapısını açtığımda kedilerin aynı şekilde geldiğini sık sık görüyorum. Kar izleri kapanınca bu anı kayda almak istedim.” dedi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN DESTEK MESAJLARI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından birçok kişinin kendisine ulaştığını söyleyen Şahin, kediler için mama ve kulübe göndermek isteyen hayvanseverlerin aradığını ifade etti.

Kedilerin bakımında eşinin de kendisine destek olduğunu anlatan Şahin, kış aylarında köyde yaklaşık 22–23 kedi bulunduğunu, çağırdığında ise 13–14 kedinin hemen geldiğini söyledi.

"İMAMLAR KÖYÜN HER ŞEYİYLE İLGİLENİYOR"

Yiyecek temininde köy halkının da katkı sunduğunu dile getiren Şahin, “İmamlar sadece namaz kıldırmakla yetinmiyor. Köyün her meselesiyle ilgilenmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

MUHTAR: "KIŞIN HAYVANLARIN GİDECEK YERİ YOK"

Köy muhtarı Kamil Tığlı da kış aylarında karın hayatı zorlaştırdığını belirterek, “Kışın nüfus azalıyor, her yer karla kaplanıyor. Hayvanların yiyecek bulması çok zor. Hocamız sağ olsun, kedilerle yakından ilgileniyor.” dedi.