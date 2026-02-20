İftar sofralarının vazgeçilmezi: Tam ölçülü güllaç tarifi

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in gelmesiyle birlikte mutfaklarda tatlı bir telaş başladı.

İftar sofralarının değişmez sembolü haline gelen güllaç, bu yıl da hafifliği ve eşsiz lezzetiyle başköşedeki yerini aldı.

Osmanlı saray mutfağından günümüze miras kalan ve içerdiği sütlü yapısıyla sindirim dostu olan bu geleneksel lezzetin sırrı doğru ölçü ve ince püf noktalarında gizli.

İşte tam ölçülü güllaç tarifi:

Malzemeler:

1 paket (250-300 gr) güllaç yaprağı

2 litre süt (Mümkünse tam yağlı)

2,5 su bardağı toz şeker (Damak tadına göre artırılabilir)

1 yemek kaşığı gül suyu (İsteğe bağlı)

Arası için: 1 su bardağı dövülmüş ceviz, fındık veya file antep fıstığı

Üzeri için: Nar taneleri, taze nane yaprakları veya çilek

Adım Adım Hazırlanışı

Sütü ve şekeri derin bir tencereye alın. Şekerler tamamen eriyene kadar karıştırarak ısıtın. Sütün kaynamasına gerek yoktur; parmağınızı soktuğunuzda yakmayacak ama belirgin bir sıcaklık hissedeceğiniz seviyeye gelince ocaktan alın.

Püf Noktası: Süt çok sıcak olursa yapraklar hamur olur, soğuk olursa yapraklar sütü çekmez ve sert kalır.

Geniş bir tepsiye bir kepçe ılık süt dökün. Güllaç yaprağının parlak kısmını yukarı gelecek şekilde tepsiye yerleştirin ve her yerini sütle ıslatın. İlk 5-6 yaprağı bu şekilde üst üste dizin.

Orta kata geldiğinizde, dövülmüş ceviz veya fındığı her yere eşit gelecek şekilde serpiştirin. Cevizi çok erken koyarsanız veya süt çok sıcakken eklerseniz sütün rengini karartabilir. Bu yüzden malzemeyi bol ama dengeli kullanın.

Kalan yaprakları da aynı şekilde her katı bolca sütleyerek dizmeye devam edin. Kalan sütün tamamını en üstteki yaprağın üzerine gezdirin. Eğer kullanacaksanız, gül suyunu kalan son bir kepçe süte karıştırıp öyle dökün.

Güllacı oda sıcaklığında sütünü çekene kadar bekletin. Ardından buzdolabına kaldırarak en az 2-3 saat dinlendirin. Servis etmeden hemen önce dilimleyin ve üzerini nar taneleri veya fıstıkla süsleyin.

Afiyet olsun!