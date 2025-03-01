AA & Ensonhaber

Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Yeşilpınar köyünde yaşayan Muharrem Köse, her kış evinin önündeki 500 metre uzunluğundaki alanı, geleneksel kızak pistine dönüştürüyor. Köse’nin pistini hazırladığını duyan çevre köylerden ve ilçelerden gelen vatandaşlar, burada 600 yıl önceye dayanan geleneksel kızaklarla eğlenceli anlar yaşıyor.

"DEDEMDEN SONRA GELENEĞİ DEVAM ETTİRDİK"

Köse, ilçede yüzyıllardır süregelen kızak yarışlarının bu yıl karın geç yağması nedeniyle yapılamadığını belirterek, "Biz kendi evimizin önündeki pisti her yıl olduğu gibi bu sene de hazırladık" dedi. Kızak yapımının ailesinde bir gelenek haline geldiğini anlatan Köse, şunları söyledi:

Dedem yaşarken, kar yağdığında kızak pisti yapardı. Biz de onları izlerdik. Dedem vefat ettikten sonra bu geleneği sürdürmeye başladık. Eskiden çok daha kalabalıktık ve ayakla pisti yapardık. Şimdi ise hem daha az kişiyiz hem de kar az olduğu için traktörün arkasına aparat takarak pisti hazırlıyorum.

Yeşilpınar köyündeki bu geleneksel eğlence artık geniş bir kitle tarafından biliniyor:

Pisti hazırladıktan sonra herkes kaymaya başlıyor. İstanbul'dan bile insanlar geliyor. Çocuklar ve yetişkinler burada hem eğleniyor hem de yarış yapıyorlar. ‘Kim daha hızlı gider?’ diye birbirleriyle çekişiyorlar. Bu etkinliği yaşatmak, dededen toruna aktarmak istiyoruz.

"YAŞLISI, GENCİ, ÇOCUĞU, HERKES EĞLENİYOR"

Küre ilçesinden kaymaya gelen Cemal Kahraman, "Muharrem hocam burada harika bir yer yapmış, biz de geldik. Buraya 8-9 kilometre uzaklıktayız. Çok güzel bir eğlence oldu bizim için. Yaşlısı, genci, çocuğu herkes buraya gelerek eğleniyor. İddialaşıyoruz, çok keyifli zaman geçiriyoruz" diye ifade etti.

Ağlı'da bir fabrikada çalışan Salim Hanifeoğlu ise, "Karla birlikte tatil ettik ve ekip olarak buraya gelip moral bulalım dedik. Kışın yapacak fazla bir şey bulamıyoruz, bu yüzden her sene bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok eğlenceli" dedi.

Faruk Çam da her yaştan insanın eğlendiğini belirterek, "Muharrem hocam her yıl buraya kızak yolu yapıyor. Biz de arkadaşlarımızla gelerek burada yarışlar yapıyoruz. Kastamonu'da kar çok değerli bir şey. Kızak yaparak eğlenmek çok keyifli" dedi.