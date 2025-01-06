Kayseri'de 571 yıllık cami ihtişamıyla göz kamaştırıyor

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Melik Arslan Camii, heybetli görünüşü ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Cami, güzel görünüşünün yanı sıra geçmişi ile de dillerden düşmüyor.

Sivas yolu üzerinde bulunan Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan ve İstanbul'un Fethi'nden 1 yıl sonra Dulkadiroğulları Beyliği döneminde 1454 yılında yaptırılan Melik Arslan Camii, 571 yıl geçmesine rağmen hala vatandaşa hizmet veriyor.

Tarihi taş evler arasında yükselen cami, dönemin ihtişamını gözler önüne sererken, caminin özellikleri hakkında bilgiler veren Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, şöyle konuştu:

"MELİK ARSLAN BEY CAMİ YAPTIRMAK İÇİN BURAYI SEÇMİŞ"

Yeşilyurt kasabasının asıl ismi aslında Mancusun. Burası ilginç bir konuma sahip, bulunduğu yer Kayseri'ye de çok yakın. Malum Dulkadiroğullarının hakim olduğu bir dönem var, Kahramanmaraş'ın merkez olduğu bir bölge. Adana'ya kadar uzanan, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ın Gürün ilçesini içine alan Dulkadiroğlu Beyliği.



Onların hüküm sürdüğü zamanlarda devlet adına hem bu işlerin gelenek haline gelmesi hem de gücü göstermesi açısından bazı faaliyetler yapmışlar. Bunlardan bir tanesi de cami ya da mescit yaptırmak olmuş. Melik Arslan Bey de 1954'te cami yaptırmak için Mancusun'u tercih etmiş.

"HALA İBADETE AÇIK"

Binada aslında Melik Arslan Bey'e ait bir kitabe yok bildiğim kadarıyla. Tek kubbeli olarak yaptırılmış. Girişi kapısı üzerindeki tokmakların orijinal olduğu hep söylenir. Mihrabı da taş oyma olan bir cami. O gün bu gündür ayakta olan bir cami. 5-6 yıl kadar önce de Melikgazi Belediyesi tarafından restore edildi. Halen ibadete açık, onu özellikle belirtmek isteriz. Köyün sakinliğini bu camimizde sonuna kadar görme şansımız var.

MELİK ARSLAN CAMİİ

Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunmaktadır. Yapı sağlam ve ibadete açık olarak kullanılmaktadır.

Yapıyla ilgili kitabe yoktur. Cami tek mekânlı üzeri kubbeyle örtülü bir plân şemasına sahiptir.

Caminin ceviz ağacından yapılan ahşap kapı orijinal olup, ahşap parçalarla oluşturulmuş geometrik düzenlemelidir ve metal kapı tokmakları özgündür. Taştan yapılan minberi orijinaldir.