Kızartma kokusunu tarihe gömen yöntem: Sadece birkaç dilim limon yetiyor...

Ramazan sofralarının olmazsa olmazı patates, köfte ve börek kızartmaları...

Lezzetli bir iftar sonrası damaklarda şenlik yaratan bu yemeklerin evde bıraktığı ağır koku ise birçok kişinin en büyük derdi.

Artık pencereleri ardına kadar açıp evi saatlerce havalandırmanıza gerek kalmayacak.

Bu yöntem sayesinde kızartma sonrasında evde oluşan ağır kokuyu yok edebilirsiniz.

BİRKAÇ DİLİM LİMON YETERLİ

Kızartma yapmaya başlamadan hemen önce küçük bir sos tenceresine birkaç dilim limon ve su ekleyip kaynatmaya başlayın.

Su kaynamaya ve buharlaşmaya başladığında, limonun içindeki esansiyel yağlar havaya karışacak ve mutfağınızda doğal bir ferahlık oluşturacak.

Siz kızartma işlemini yaparken, yan ocakta kaynayan limonlu su buhar oluşturacak ve yağın oluşturduğu ağır kokuyu yok edecek.

Ancak suyun tamamen bitmesine izin vermeyin. Azaldıkça sıcak su ekleyebilirsiniz.