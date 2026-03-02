Burdur'da uygulama noktasında arızalanan otomobilin yardımına genç kadın usta koştu

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan ve çocukluğundan beri arabalara ilgi duyan 21 yaşındaki Edanur Gönen, 16 yaşında Bucak Oto Sanayi'de çırak olarak başladı.

Yaklaşık 4 yıldır Burdur sanayisinin tek kadın ustası olarak çalışan Gönen, ailesinin ve ustasının desteğiyle bu önyargıları kırarak müşterilerin ve diğer sanayi esnafının takdirini kazandı.

UYGULAMA NOKTASINDA ARIZALANAN ARACA KOŞTU

Gece saatlerinde polis ekipleri tarafından rutin denetimler çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan Gönen, yapılan sorgunun ardından yoluna devam edeceği sırada uygulama noktasında arızalanan bir aracın olduğunu fark etti.

Kendi aracından inerek arızalanan aracın başına gelen Gönen, yaptığı kontrolde aracın V kayışının koptuğunu, bu sebeple de çekici ile sanayiye gitmesi gerektiğini belirtti.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE DE YARDIM ETMEYE ÇALIŞTIM"

Bucak Oto Sanayi'de 4 yıldır çalıştığını belirten Edanur Gönen, şunları söyledi:

Arkadaşımla Bucak'a döndüğümüz sırada polis ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulduk.



Yapılan kontrollün ardından yoluma devam edeceğim sırada başka bir aracın bozulduğunu gördüm.



Aracımdan inerek yardım etmek istedim. Aracın V kayışı kopmuş.



Burada aracı çekici ile sanayiye götürmek zorundalar. Elimden geldiğince de yardım etmeye çalıştım.