İHA
Konya'da yaşanan hadise, görenleri hayrete düşürdü.
Konya - Adana çevre yolu üzerinde ilerleyen sürücüler, yola gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
FİRARİ DANA ARAÇLARIN ORTASINA DALDI
Bir evin bahçesinden kaçtığı düşünülen dana, çevre yoluna çıkarak yolda ilerlemeye başladı.
Araçlarla birlikte trafikte ilerleyen danayı başka bir araçta bulunan vatandaş cep telefonu ile görüntüledi.
VATANDAŞLARI KORKUTTU
Araçların yanında koşturan dana, yaya geçidinde bekleyen vatandaşları ise korkuttu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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