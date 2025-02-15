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AA

Konya'da kurumaya yüz tutan Meke Gölü, kar yağışıyla birlikte eski güzelliğine kavuşurken, hem fotoğraf tutkunlarını hem de doğaseverleri kendine çekti.

Ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşanırken, bölge halkı da gölün yeniden canlanmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Meke Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar da devam ediyor.

EKOLOJİK DENGE KORUNUYOR

Bu eşsiz güzelliğin korunması, hem bölge turizmi hem de ekolojik denge açısından büyük önem taşıyor.

Aileleriyle Meke Gölü‘ne gelen çocuklar da kar yağınca çok güzel olduğunu, kartopu oynadıklarını söyledi.

ENDER RASTLANAN JEOLOJİK YAPILARDAN

Volkanik kraterin suyla dolmasıyla oluşan Meke Gölü, ender rastlanan jeolojik yapılardan biri olarak görülüyor.

Gölü, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.