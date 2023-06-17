Lavanta tarlaları Safranbolu'nun turizm potansiyeline katkı sağlıyor
AA

Büyülü renkler, kusursuz kokular…

Karabük’ün ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan "ova" ve "orman" ile bazı çiftçiler tarafından toplam 170 dönüm alanda lavanta yetiştiriliyor.

İlkbahar aylarında ekilen lavanta yaz aylarında çiçek açıyor.

Gezenler tadını çıkarıyor

Lavantanın yetiştirildiği tarlaları görmek için ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler, güzel görüntü ve mis kokular eşliğinde gezmenin tadını çıkarıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi ilçedeki lavanta tarlaları, misafirleri için doğal stüdyo işlevi de görüyor.

Lavanta tarlaları Safranbolu'nun turizm potansiyeline katkı sağlıyor
Lavanta tarlası

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, ilçedeki lavanta tarlalarını hem ekonomiye hem de turizme kazandırmak istediklerini söyledi.

Lavanta tarlaları Safranbolu'nun turizm potansiyeline katkı sağlıyor
Lavanta tarlası

"Hollanda'daki lale bahçeleri gibi kazandıralım"

Lavanta tarlalarıyla ilçede yeni bir turizm destinasyonu oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yazıcı, "Lavanta tarlaları yabancı misafirlerimizin daha çok dikkatini çekiyor. Hollanda'daki lale bahçeleri gibi lavanta bahçelerini turizme kazandırmak istiyoruz." dedi.

Lavanta tarlaları Safranbolu'nun turizm potansiyeline katkı sağlıyor
Lavanta tarlası

Yazıcı, tarlalara gelen turistlerin güzel vakit geçireceğini sözlerine ekledi.