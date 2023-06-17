Lavanta tarlaları Safranbolu'nun turizm potansiyeline katkı sağlıyor UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki lavanta tarlaları, ziyaretçilere mor renkli çiçekler açanlar arasında gezinti yapma imkanı sunuyor.

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Büyülü renkler, kusursuz kokular…

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan "ova" ve "orman" ile bazı çiftçiler tarafından toplam 170 dönüm alanda lavanta yetiştiriliyor.

İlkbahar aylarında ekilen lavanta yaz aylarında çiçek açıyor.

Gezenler tadını çıkarıyor

Lavantanın yetiştirildiği tarlaları görmek için ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler, güzel görüntü ve mis kokular eşliğinde gezmenin tadını çıkarıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi ilçedeki lavanta tarlaları, misafirleri için doğal stüdyo işlevi de görüyor.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, ilçedeki lavanta tarlalarını hem ekonomiye hem de turizme kazandırmak istediklerini söyledi.

"Hollanda'daki lale bahçeleri gibi kazandıralım"

Lavanta tarlalarıyla ilçede yeni bir turizm destinasyonu oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yazıcı, "Lavanta tarlaları yabancı misafirlerimizin daha çok dikkatini çekiyor. Hollanda'daki lale bahçeleri gibi lavanta bahçelerini turizme kazandırmak istiyoruz." dedi.

Yazıcı, tarlalara gelen turistlerin güzel vakit geçireceğini sözlerine ekledi.