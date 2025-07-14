Malatya'da yaşına rağmen çalışan marangoz ustasının azmi dikkat çekiyor

73 yıldır marangozluğu severek ve isteyerek yapan marangoz ustası, 84 yaşında olmasına rağmen azimle çalışıyor...

Malatya'nın Arapgir ilçesinde küçük yaşlarda başladığı marangozluk mesleğini 73 yıldır sürdüren 84 yaşındaki marangoz ustası Mehmet Soner, yaşının ileri olmasına aldırış etmeden büyük bir tutkuyla çalışmaya devam ediyor.

SAĞLIĞINDA PROBLEM OLMADIĞI SÜRECE MESLEĞİNE DEVAM EDECEK

84 yaşındaki Mehmet Soner, sağlığında bir problem olmadığı sürece mesleğini sürdüreceğini ifade etti.

Marangoz ustası Soner, ailesinin öğretmen olması için baskı yaptığını ancak kendisinin marangozluk mesleğini bilerek ve isteyerek tercih ettiğini söyledi.

YAŞINA RAĞMEN ÇALIŞMADAN DURAMIYOR

Ağırlıklı olarak ambalaj sandığı, keklik kafesi, arı kovanı ve çıta üretimi yapan Mehmet Soner, çalışmadan duramadığını ifade etti.

2 BİN TL YEVMİYE İLE YETİŞTİRECEK ÇIRAK BULUNAMIYOR

Mehmet Soner, çocuk ve torunlarını da mesleği öğrettiğini söylerken, mesleklerinde çırak yetişmediğini, 2 bin TL yevmiye ile çalıştıracak işçi bulamadıklarını belirtti.