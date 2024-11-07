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İHA

Manisa’da sonbahar, tüm renkleriyle yüzünü göstermeye başladı.

Kentte sonbaharın gelmesiyle beraber bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda adeta görsel şölen oluştu.

RENK CÜMBÜŞÜ GÖRÜNTÜLENDİ

Binlerce endemik bitki türü ile beraber yılkı atı, geyik, kurt, porsuk, domuz ve çeşitli kuş türleriyle beraber çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan Spil Dağı Milli Parkı'nda ağaçların sonbaharda renk değiştirmesiyle masalsı görüntüler oluşturdu.

Doğa fotoğrafçılarının sonbahar aylarında uğrak noktası olan Spil Dağı Milli Parkı'ndaki renk cümbüşü, havadan görüntülendi.