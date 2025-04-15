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İHA

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde motosiklet tamirciliği yapan İbrahim Aydın, iş yerine giren yaralı kediyi görünce vakit kaybetmeden veterinere götürdü.

İlk bakışta trafik kazası geçirdiği düşünülen kedinin karın bölgesinde, dışa çıkan dokular olduğu görüldü.

TEDAVİSİ YAPILARAK SAĞLIĞINA KAVUŞTURULDU

Veteriner hekimin yaptığı muayene sonucunda kedinin kaza geçirmediği, karın bölgesinde tümör oluştuğu tespit edildi.

Hemen ameliyata alınan kedi sağlığına kavuştu.

"TRAFİK KAZASI SANDIM AMA MEĞERSE TÜMÖRMÜŞ"

Tedavisini yaptırdığı kediyi sahiplenerek iş yerinde bakan esnaf İbrahim Aydın, şöyle konuştu:

İş yerimde çalışıyordum, bir anda içeriye kedi girdi. Karın bölgesinde bağırsakları dışarıdaydı. Hemen kafese koyup Veteriner Hekim Taner Çelik'e götürdüm.



Trafik kazası sandım ama meğerse tümörmüş. Veteriner hekim tümörü aldı, kedimiz sağlığına kavuştu. Çok mutluyum. Sokak hayvanlarına sahip çıkmalıyız. Onların dili yok, derdini anlatamıyorlar. Onlara ilgi ve destek verelim.

KEDİYE 'TEKİR' İSMİ VERİLDİ

Kedinin tedavisini gerçekleştiren Veteriner Hekim Taner Çelik ise şunları söyledi:

Kedi, trafik kazası geçirdiği düşünülerek getirildi. Yaptığımız muayenede yüzeysel bir deri tümörü olduğunu tespit ettik. Operasyonla tümörü alarak kedinin tedavisini tamamladık. Şu an durumu iyi.

Motosiklet tamircisi İbrahim Aydın, 'Tekir' ismini verdiği kedisiyle yakından ilgilenirken, iş yerinden bir an olsun ayrılmayan Tekir ise dükkanın maskotu oldu.