Manisa'da esnaftan anlamlı davranış: Balkonunu kuşlara ayırdı

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Camiatik Mahallesi’nde esnaflık yapan 65 yaşındaki Ahmet Çakıcı, iş yerini açar açmaz balkonuna çıkarak bir miktar bulgur ve pirinci kuşlar için ayırıyor. Kısa sürede balkona konan kuşlar, bırakılan yemleri tüketiyor.

Doğaya ve canlılara duyarlılığıyla dikkat çeken Çakıcı, bu alışkanlığını uzun yıllardır sürdürdüğünü ifade etti.

"ONLARIN NASİBİNİ VERMEK BENİ MUTLU EDİYOR"

Babasından devraldığı iş yerini yaklaşık 60 yıldır işlettiğini belirten Ahmet Çakıcı, kuşlara yem vermeyi bir sorumluluk olarak gördüğünü dile getirdi.

Kuşların özellikle soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlandığını söyleyen Çakıcı, her gün düzenli olarak yem serpmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Çevredeki vatandaşlar ve esnaf da Çakıcı’nın örnek davranışının takdire şayan olduğunu ifade ederek, bu duyarlılığun yaygınlaşmasını temenni etti.