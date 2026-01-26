Mardin'de kar ve soğuğa karşı yaşam mücadelesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde kış mevsimi, ağır hava şartlarıyla birlikte günlük yaşamı daha da çetin hale getirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok noktada yollar ulaşıma kapanırken, araçların giremediği bölgelerde yaşam tamamen insan gücüne bağlı olarak sürdürülüyor.

YOLLAR KAPANDI, MESAİ DURMADI

Geçimini hayvancılıkla sağlayan aileler için kar ve tipi, işleri durdurmadı. Ahırlardaki hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için harekete geçen kadınlar, kapanan yollar nedeniyle motorlu araçları kullanamayınca çareyi saman çuvallarını sırtlarında taşımakta buldu.

SIRTLARINDA YÜK, ÖNLERİNDE KAR

Sabahın ilk saatlerinden itibaren işe koyulan kadınlar, onlarca kiloluk saman çuvallarını omuzlayarak metrelerce yol kat ediyor. Kar kalınlığının yürümeyi güçleştirdiği arazide, dondurucu soğuğa rağmen hayvanlarına yem ulaştırmaya çalışan kadınların mücadelesi, bölgedeki yaşam koşullarının zorluğunu gözler önüne seriyor.

ANADOLU KADINININ BİTMEYEN MÜCADELESİ

Mazıdağı kırsalında objektiflere yansıyan bu görüntüler, Anadolu kadınının fedakârlığını ve üretimden kopmayan direncini bir kez daha ortaya koydu. En sert kış günlerinde dahi sorumluluklarını yerine getiren kadınlar, tüm zorluklara rağmen yaşamı omuzlamaya devam ediyor.