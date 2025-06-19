Mardin'de tarihi yapıların üzerine konan betonarme binalar yıkılıyor

Mardin'de kentin mimari yapısının ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında betonarme yapılar yıkılıyor.

Amaç, tarihi Mardin siluetine aykırı yapıların ortadan kaldırılması.

Geleneksel yapıların korunması ve şehrin turizm açısından daha da canlandırılması için ilk etapta 240 betonarme eklenti tespit edildi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda, kentin tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içinde ilk etapta belirlenen 240 betonarme binanın yıkımı sürüyor.

50 YAPIDA 194 BAĞIMSIZ BÖLÜM YIKILDI

Tarihi yapıların üzerine inşa edilen betonarme binaların yıkım çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda 50 yapıda 194 bağımsız bölüm yıkıldı.

TARİHİ YAPININ SON 4 KATI BETONARME

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Salim ile çalışmalar kapsamında Ulu Cami Mahallesi'nde son 4 katı yaklaşık 50 yıllık betonarme yapı olan 5 katlı binada süren yıkım işlemlerini inceledi.

ULU CAMİ'NİN SİLUETİNİ BOZAN BİNAYA AF YOK

Artuklu Emiri Kutbettin İl Gazi tarafından 1176 yılında inşa ettirilen Ulu Cami'nin siluetini bozan betonarme binanın yıkım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Akkoyun, yaptığı açıklamada, tarihi şehrin kimliğinin ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

YIKIM NASIL YAPILIYOR?

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığının destekleri ile tarihi yapıya aykırı sonradan yapılmış yapıların tespiti ve yıkımı gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlarla görüşülerek, uzlaşma sağlanarak ve tespit edilen bedeller ödenerek yapılar yıkılıyor.

Yıkılan yapıların üzerinde bulunduğu arsalarla da yine mahallenin ve bölgenin şartlarına göre yeşil alan, otopark veya kamu alanı olarak değerlendiriliyor.