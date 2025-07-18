Marmara Denizi’nde bir ilk: Caretta caretta görüntülendi

Türkiye’nin deniz ekosistemleri son yıllarda önemli iyileşmeler kaydederken Marmara Denizi’nde, nadir bir doğa mucizesi yaşandı.

Uzun yıllardır zıpkınla balık avcılığı yapan İstanbul’lu Ulaş Kocabaş, Tuzla açıklarında dalış sırasında koruma altındaki caretta caretta'yı canlı olarak ilk kez su altında görüntüledi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Ülkemizde koruma altında bulunan ve genellikle Akdeniz bölgesinde rastlanan caretta caretta'nın, Marmara Denizi'nde su altında görüntülenmesi hayrete düşürdü.

Oldukça sağlıklı olduğu görülen deniz kaplumbağası, bir süre kameraya yansıdıktan sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

"İLK DEFA BENİM GÖRÜNTÜLEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ulaş Kocabaş, "Dün İstanbul Tuzla açıklarında yine dalış yaparken, öğle saatlerinde Marmara Denizi'nde daha önce hiç görmediğimiz ve ülkemizde koruma altında bulunan bir caretta caretta ile karşılaşmak nasip oldu. Kendisinin su altındaki görüntülerini çektim. Normalde Marmara'da caretta caretta görüntülenmez; bugüne kadar sadece kıyıya vurmuş ya da ağlara takılmış şekilde görülmüşlerdi. Ancak su altında, canlı bir şekilde ilk defa benim görüntülediğimi düşünüyorum." dedi.

"AKDENİZ SULARININ ALT AKINTILARI MARMARA'YA GİRDİ"

Caretta caretta'nın sağlık olduğuna değinen Kocabaş, "Suların ısınmasıyla birlikte Akdeniz sularının alt akıntılarla Marmara'ya girdiğini biliyoruz. Ayrıca İzmit Körfezi'nde yapılan temizlik çalışmaları ve müsilajla mücadele sonrası bölgemizdeki oksijen seviyesinin arttığını düşünüyoruz.

Burada zaman zaman zıpkıncı arkadaşlarımız orfoz, sinarit, mercan, ahtapot gibi türleri görüntülemişti. Ancak caretta caretta'yı su altında ilk kez benim görüntülediğime inanıyorum. Bölgedeki yoğun midye popülasyonu sayesinde burada iyi beslendiğini ve videoda hızla kaçmasından da sağlıklı olduğunu gözlemledim." şeklinde konuştu.