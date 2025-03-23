Mart ayı sıcaklık rekoru: 13 il ve 17 ilçede
AA

Türkiye genelinde 13 il ve 17 ilçede, mevsim normallerine göre mart ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 15-16 Mart'taki sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde yaz mevsimine benzer günler yaşandı.

MEVSİM NORMALLERİNİN 2,5 DERECE ÜZERİNDE

Bu ayın 16 gününde ortalama sıcaklık 10,2 derece ölçüldü.

Sıcaklık mevsim normallerinin 2,5 derece üzerinde gerçekleşti.

Mart ayı mevsim normallerine bakıldığında ise Türkiye genelinde 13 il ve 17 ilçede sıcaklık rekoru kırıldı.

SICAKLIK REKORU KIRAN İL VE İLÇELER

En yüksek sıcaklığın yaşandığı il ve ilçeler şöyle:

Ordu 34,8 derece

Adana 33,3 derece

Osmaniye 32,5 derece

Sinop 32,2 derece

Denizli 31,6 derece

İzmir 31,1 derece

Kilis 30,1 derece

Konya 29,2 derece

Tekirdağ 28,7 derece

Kastamonu 28,5 derece

Edirne 28,1 derece

Afyonkarahisar 26,7 derece

Bingöl 23,7 derece

Kozan 34 derece

Antakya 32 derece

Manavgat 31 derece

Kuşadası 30,6 derece

Yatağan 30,4 derece

Edremit 29,9 derece

Polatlı 28,5 derece

Lüleburgaz Tigem ilçesi 28,6 derece

Çermik 28,1 derece

Tavşanlı 29,5 derece

Siverek 27,3 derece

Gökçeada 26,8 derece

Adıyaman Gölbaşı ilçesi 26,6 derece

Beyşehir 26 derece

Elbistan 25,9 derece

Tomarza 24,3 derece

Gerede 24 derece

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Dilan Kılıç
Dilan Kılıç
Editor