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Mart ayı sıcaklık rekoru: 13 il ve 17 ilçede

Mart ayı sıcaklık rekoru: 13 il ve 17 ilçede Türkiye genelinde bazı il ve ilçelerde, mevsim normallerine göre mart ayı sıcaklık rekoru kırıldığı belirtildi.