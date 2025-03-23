Mart ayı sıcaklık rekoru: 13 il ve 17 ilçede

Türkiye genelinde 13 il ve 17 ilçede, mevsim normallerine göre mart ayı sıcaklık rekoru kırıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 15-16 Mart'taki sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde yaz mevsimine benzer günler yaşandı.
MEVSİM NORMALLERİNİN 2,5 DERECE ÜZERİNDE
Bu ayın 16 gününde ortalama sıcaklık 10,2 derece ölçüldü.
Sıcaklık mevsim normallerinin 2,5 derece üzerinde gerçekleşti.
Mart ayı mevsim normallerine bakıldığında ise Türkiye genelinde 13 il ve 17 ilçede sıcaklık rekoru kırıldı.
SICAKLIK REKORU KIRAN İL VE İLÇELER
En yüksek sıcaklığın yaşandığı il ve ilçeler şöyle:
Ordu 34,8 derece
Adana 33,3 derece
Osmaniye 32,5 derece
Sinop 32,2 derece
Denizli 31,6 derece
İzmir 31,1 derece
Kilis 30,1 derece
Konya 29,2 derece
Tekirdağ 28,7 derece
Kastamonu 28,5 derece
Edirne 28,1 derece
Afyonkarahisar 26,7 derece
Bingöl 23,7 derece
Kozan 34 derece
Antakya 32 derece
Manavgat 31 derece
Kuşadası 30,6 derece
Yatağan 30,4 derece
Edremit 29,9 derece
Polatlı 28,5 derece
Lüleburgaz Tigem ilçesi 28,6 derece
Çermik 28,1 derece
Tavşanlı 29,5 derece
Siverek 27,3 derece
Gökçeada 26,8 derece
Adıyaman Gölbaşı ilçesi 26,6 derece
Beyşehir 26 derece
Elbistan 25,9 derece
Tomarza 24,3 derece
Gerede 24 derece
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