Mehmet Görmez anlattı: Beş hadis, beş mesel ve mü'min

Diyanet İşleri Eski Başkanı ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Resulullah (S.A.V.)'ın 5 hadis-i şerifiyle 5 benzetme üzerinden yaptığı mü'min tarifine yer verdi.
Mehmet Görmez'in açıklamaları şöyle:
MÜ'MİN HURMA AĞACI GİBİDİR
Allah Resulü beş hadiste beşer ile, beş büyük benzetme ile bize mümini tarif etmiştir. Bunlardan birincisi mümin hurma ağacı gibidir. Öyle bir ağaç ki aslı yerde sabit, dalları semada, meyvesi daima yenir. Yaprağı hiçbir zaman dökülmez.
MÜ'MİN BAL ARISI GİBİDİR
Mü'minin misali bal arısı gibidir. Hep güzel, temiz, helal şeyler yer, hep güzel, temiz ve helal şeyler üretir. Her yere konar, hiçbir yeri bozmaz. Hiçbir yeri kırmaz ve dökmez.
MÜ'MİN GÜZEL KOKU SATAN ATTAR GİBİDİR
Mü'minin misali, koku satan attarın misali gibidir. Beraber otursan sana faydası olur. Beraber yürüsen sana faydası olur. Beraber ortaklık yapsan yine sana faydası olur.
MÜ'MİN ALTIN GİBİDİR
Mü'minin misali altın gibidir. Üzerine istediği kadar toz toprak konsun, o hiç bir zaman bozulmaz, hiçbir zaman değişmez.
MÜ'MİN TAZE EKİN GİBİDİR
Mü'minin misali taze ekin gibidir. Rüzgar onu sağa sola savursa da o hiçbir zaman yerinden sökülmez.
Kur'an-ı Kerim, imanı bir varoluş olarak ele alır, bir vücut olarak, bir mevcudiyet olarak ele alır. Hadisler ise imanı hem insanla hem kainatla hem Rabbimizle bütün ilişkileri ifade eden bir ahlaki eylem olarak ele alır. İman Kur'an'da bir varoluş biçimi olarak ele alınır. Hadislerde ise bir ahlaki eylemler bütünü olarak ele alınır. Ama kelam ve akaid kitaplarında daha çok nazariyata dönüşür. Bu sebeple akaid ve kelam kitaplarımızdaki iman ve mü'minle ilgili nazariyatı, Kur'an-ı Kerim'deki varoluş ile ve hadislerdeki ahlaki eylemler dünyasıyla birleştirdiğimizde Resulullah (S.A.V.)'ın yaptığı bu 5 tanım ortaya çıkıyor.