Mersin’in Aydıncık ilçesi açıklarında teknesiyle denize açılan deneyimli dalgıç İrfan Alınç, su altının büyüleyici dünyasını keşfetmek için mavi derinliklere daldı.

ETRAFINDA DANS EDER GİBİ YÜZDÜLER

Dalış sırasında Alınç’ın yanına sürpriz misafirler yaklaştı: Meraklı bir yunus sürüsü… Su altı kamerasını hazır bulunduran Alınç, bu unutulmaz karşılaşmayı saniye saniye kayda aldı.

Görüntülerde, yunusların Alınç’ın etrafında adeta dans eder gibi yüzdüğü, Alınç’ın ise yanına getirdiği balıklarla dostlarına ikramda bulunduğu anlar dikkat çekiyor.

"YUNUSLARLA ARAMIZDA BİR BAĞ VAR"

Yaklaşık 17 yıldır dalış yapan İrfan Alınç, son zamanlarda sık sık yunuslarla karşılaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yunuslarla aramızda bir bağ oluştuğunu hissediyorum. Onlara zarar gelmeyeceğini bildiğim için korkmadan yaklaşıyorum. Birkaç kez üst üste denk gelince yanıma kamera ve balık almaya başladım. Onları beslemek, dokunmak, o anı paylaşmak tarifsiz bir mutluluk. Hatta bazen yüzgeçlerini uzatıyorlar, sanki selam verir gibi. Bu karşılaşmalar, benim için deniz altındaki en özel anlar haline geldi.