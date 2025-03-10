Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan Hz. Hamza Camisi'ne giren bir kedi, vaaz kürsüsünün altına girerek doğum yapmıştı.

Yavrularını korumak için saldırganlaşan kedi, cemaatin ürkmesi sonucu ibadethanenin avlusuna konulan kulübeye taşınmıştı.

KEDİ VE YAVRULARI KORUMA ALTINA ALINDI

Bir süre burada beslenen kediler, tekrar vaaz kürsüsünün altına saklanmaları üzerine Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Veterinerlerin yakından ilgilendiği kediler, sağlık kontrolünden geçirildi.

"YAVRULAMA SÜRECİNDE KARANLIK ORTAM ARARLAR"

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen anne kedi ve yavruları, bakım sürecinin ardından sahiplendirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Hünkar Yıkılmaz, kedilerin yavrulama sürecinde genellikle sessiz ve karanlık ortam arayışına girdiklerini söyledi.

TEDAVİ SONRASI SAHİPLENDİRİLECEKLER

Kediler hakkında bilgi almak için camiye ekip yönlendirildiğini anlatan Yıkılmaz, şunları kaydetti:

Yerinde yapılan kontrol ve çekilen fotoğraflarda şartların çok iyi olmadığı düşüncesiyle kedi kulübesi, yaş ve kuru mama ile su kabı gönderdik. Orada daha rahat şekilde yaşamalarını sağlamaya çalıştık. Anne kedi yavrularını tekrar doğum yaptığı vaaz kürsüsünün altına götürdü. Bunun üzerine sıkıntılı anlar yaşamaması açısından dün akşam itibarıyla kedimizi ve yavrularını hayvan bakımevimize getirip koruma altına aldık.