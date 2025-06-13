Mersin'in Mezitli ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeden indiği otomobil, hareket etti. Akan trafikte caddeyi aşan otomobil hızlandı.

Kaldırıma çıkıp taksi durağı önünden geçen otomobil, balık pazarının olduğu bölgeye doğru gitmeye başladı.

OTOMOBİLİ, EL FRENİNİ ÇEKEREK DURDURDU

Önünden geçen otomobili durdurmak için ani bir hareket yapan taksi şoförü Sinan Çelik, sağ ön kapısına ulaşıp içine binerek freni çekip durdurdu.

Herhangi bir kaza yaşanmadan sonlanan olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Görüntülerde, otomobilin akan trafikten caddeyi geçmesi ve Çelik'in önünden geçmesi yer aldı.

O sırada Çelik'in oturduğu yerden hızla kalkarak kapıyı açıp, otomobile binip durdurması da görüntülere yansıdı.

Görüntülerde araç sahibinin de arkadan gelme anı yer aldı.

"YEMEK YİYEN İNSANLARIN OLDUĞU YERE GİDİYORDU"

Yaşanan olayı anlatan taksici Sinan Çelik, şunları söyledi:

Arkadaşım 'bak araba geliyor' dedi. Ben de baktım kendi kendine gelen araba, arkadan da yaşlı bir amca 'yakalayın, yakalayın' diye bağırıyordu. Ben de o anda aracın içine atladım, el frenini çektim. El frenini çekmemiş olsaydım öndeki balık pazarında yemek yiyen insanlara doğru gidiyordu. Son anda yetişip el frenini çektim.