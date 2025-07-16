Mersinli berber, mesai saatlerinin dışında at tıraşında

Mersin’in Mezitli ilçesinde 20 yıldır berberlik yapan 34 yaşındaki Mikail Fıstıkçı, sadece insanlara değil, atlara da estetik dokunuşlar yapıyor. At kuaförlüğüne ilgi duyan Fıstıkçı, bu alanda kendini geliştirmek için yurt dışında eğitimlere katıldı. Aldığı eğitimlerin ardından 6 ay önce binek atları için gelen talepleri değerlendirmeye başladı.

Hafta içi berber dükkânında müşterilerinin saç ve sakallarını şekillendiren Fıstıkçı, hafta sonlarını çiftliklerde atların yele ve kuyruklarına bakım yaparak geçiriyor. Seyislerin yardımıyla atlara profesyonel ekipmanlarla bakım uygulayan Fıstıkçı, gösteri ve turizm amaçlı kullanılan atların görünümünü tribal kesim teknikleriyle desenlendirerek tamamlıyor.

"ATLARA SANATI TAŞIYORUM"

Fıstıkçı, yurt dışında at kuaförlüğünün yaygın olduğunu sosyal medyada fark ettiğini, Türkiye’de de bu işi yaygınlaştırmak için denemelere başladığını belirterek şunları söyledi:

İlk sonuçlar çok olumlu oldu. Atların bakımına sanatsal dokunuşlar katıyorum. Desenler tamamen kıl kesimiyle oluşturuluyor, atlara hiçbir acı ya da zarar verilmiyor. Tıraş işlemi 2 ila 6 saat arasında sürebiliyor. Geri dönüşler çok güzel, bu da beni motive ediyor.

"TIRAŞ HEM ESTETİK HEM SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ"

Çiftlik sahibi Oğuzhan İkiz ise özellikle yaz aylarında at tıraşının büyük önem taşıdığını vurguladı. Kıştan kalan uzun kılların, antrenman sonrası terlemeye ve buna bağlı rahatsızlıklara yol açabildiğini ifade eden İkiz, şu değerlendirmede bulundu: