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AA & Ensonhaber

Son günlerde farklı bölgelerde etkisini sürdüren bu doğa dışı oluşum, Mudanya kıyılarında da belirgin bir şekilde kendini gösterdi.

VATANDAŞLARI ENDİŞELENDİRDİ

Denizin üzerinde oluşan beyazımsı, köpüksü tabaka hem görsel kirliliğe yol açtı hem de çevre sakinlerinde endişe yarattı. Sahil boyunca yayılan müsilaj tabakası, yürüyüş yapan vatandaşların ve bölgeye gelen ziyaretçilerin de dikkatinden kaçmadı.

Uzmanlar, deniz ekosistemini tehdit eden bu durumun, sıcaklık artışı ve kirlilik gibi etkenlerle birlikte yeniden yayılma riski taşıdığına dikkat çekiyor.