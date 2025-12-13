Muğla'da bakanlık projesiyle hayvancılığa başladı: Şimdiden 7 buzağım oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde yaşayan Ayşegül Koçal, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden mezun olduktan sonra hayvancılık yapmaya karar erdi.

Koçal, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' projesine başvurdu.

PROJE DESTEĞİ İLE 30 DAMIZLIK HAYVAN SAHİBİ OLDU

Genç üretici, proje kapsamında 5 yıl düşük faizle 3 milyon lira kredi almaya hak kazanarak, 30 damızlık büyükbaş hayvan sahibi oldu.

Hayvancılık yapma hayaline attığı ilk adımı güçlendirdiğini belirten Koçal, bilgi, emek ve cesaretiyle kırsalda yeni bir başarı hikayesi yazmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Koçal, şöyle konuştu:

İlk etapta kendimizi hazır hissettik. Bu işi yapabileceğimize inandık. Ailecek annem, babam, ağabeyim ortak karar verdik ve 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' projesine başvurdum. Şu an Iğdır'dan getirdiğim hayvanlarım var. Hiçbir problem yaşamıyorum. Alışma sürecinde oldukları için meraya çıkarmıyorum. Şimdiden 7 buzağım oldu bile. Gençler belki sosyal hayattan kaynaklı hayvancılık yapmak istemiyor olabilirler ama ben işimi çok seviyorum.

"ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Hayvanlarla iç içe olmayı sevdiğini belirten Koçal, şu ifadeleri kullandı:

Bugün ülkem için ne yaptım diye düşünüyorum. Bu işin vicdani boyutu var. 500 litre süt ürettim ya da şu kadar et ürettim gibi ülkeye yararlı olma düşüncesi içerisindeyim. Üretmeye devam edeceğim.



Yorucu bir iş ve sosyal hayatınızdan ödün veriyorsunuz ama yine de çalışırken keyif alıyorum. Bir buzağıyı sevmek, gözlerinizin içine bakması ve koşulsuz size bağlı olması anlatılmaz bir duygu. Mevcut durumdan memnunum. Sektör ilerlemeye doğru gittiği için bizi de büyümeye sevk ediyor.