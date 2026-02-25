Muş Ovası’nda çiğdemler baharı müjdeledi

Muş’ta kış mevsiminin etkisini azaltması ve hava sıcaklıklarının yükselmeye başlamasıyla birlikte ovada, ilkbaharın izleri görülmeye başlandı. Donatım köyü çevresindeki bazı arazilerde açan çiğdemler, doğada görsel şölen oluşturdu.

OVA MOR VE SARI TONLARA BÜRÜNDÜ

“Baharın habercisi” olarak nitelendirilen çiğdemler, geniş arazilerde açarak Muş Ovası’na renk kattı. Toprakla bütünleşen mor ve sarı tonlar, bölgeye ayrı bir güzellik kazandırdı.

VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN BÖLGEDE

Çiçek açan alanlar, doğaseverlerin de ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar, çiğdemlerle kaplanan arazileri cep telefonlarıyla görüntüledi.

Hatice Karaben Ala, arkadaşlarıyla birlikte çiğdemleri görmek ve fotoğraflamak için bölgeye geldiklerini belirtti. İlk kez çiğdemleri burada görme fırsatı bulduğunu ifade eden Karaben, doğanın güzelliğinden etkilendiğini söyledi. Karaben, en kısa zamanda ailesiyle yeniden gelmek istediğini dile getirdi.

"BURASI ÇOK GÜZEL"

Şuheda Tutuş da arkadaşlarıyla birlikte çiğdemleri görmek için ovaya geldiklerini anlattı. Ortamın oldukça güzel olduğunu belirten Tutuş, geçen yıl da aynı bölgeye geldiklerini ve manzaranın her yıl kendilerini etkilediğini ifade etti.

Açan çiğdemler, Muş Ovası’nda baharın gelişini müjdeleyen ilk işaretler arasında yer aldı.