Muş'ta çoban kardeşler, annesiz kalan kurt yavrularını kurtardı

İHA

Muş’un Karaağaç beldesine bağlı İskender Yaylası’nda hayvan otlatan çoban Ömer Yakışan, kaderine terk edilmiş kurt yavrularını buldu. Yayla çalılıklarında hareketsiz halde yatan beş yavruyu fark eden Ömer, kısa süre sonra annelerinin öldüğünü gördü. Durumu ailesine bildiren Ömer, yavruları montuna sararak eve taşıdı.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Ölümün eşiğindeki yavrular, Ömer ve 9 yaşındaki kardeşi Asiye Yakışan’ın çabalarıyla hayata tutundu. Sütle beslenen yavrular, kısa sürede kendine gelirken, Asiye ve Ömer onları yaşatabilmek için ellerinden geleni yapmaya başladı. Ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyen iki kardeş, yetkililerden yardım çağrısında bulundu.

"ANNELERİ KOYUNLARIMIZA ZARAR VERMİŞ OLABİLİR, AMA YAVRULAR MASUM"

Küçük Asiye, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

Abim yaylada koyunları otlatırken bulmuş kurt yavrularını. Montunun içine koyup eve getirdi. Çok kötü durumdalardı, titriyorlardı. Önce ne yapacağımızı bilemedik ama sonra süt verdik. Biraz toparladılar. O andan sonra çok sevdim onları. Beni görünce başlarını kaldırıyorlar, artık beni tanıyorlar. Abimle konuştuk, ben 'büyütelim' dedim ama abim ‘Devlet daha iyi bakar’ dedi. Belki doğaya bırakırlar sonra. Ama o zamana kadar onlara ben bakacağım. Her gün süt verip ilgileneceğim. Anneleri koyunlarımıza zarar vermiş olabilir ama yavrular masum. Yaşasınlar istiyorum, ayrılmak zor olacak ama onları çok sevdim.

Asiye, durumu yetkililere bildirerek Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yavruları almasını bekliyor. Kardeşlerin duyarlılığı, doğaya ve hayata dair umut verici bir örnek olarak öne çıkıyor.