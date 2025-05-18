İHA

Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası’nda yolların açılmasıyla turizm sezonu resmen başladı. Bölgede her yıl olduğu gibi bu yıl da doğal güzellikler büyük ilgi görürken, halk arasında “Nemrut’un maskotları” olarak bilinen ayılar da kış uykusundan uyandı.

Artan insan hareketliliğiyle birlikte, Nemrut Krater Gölü çevresinde yabani hayvanlar daha sık görünmeye başladı. Özellikle ayılar yiyecek arayışı içinde görülürken, uzun yıllardır bölgede doğa gözlemleri yapan Dr. Cihan Önen, bozayıların sayısında belirgin bir artış olduğunu belirtti.

"VATANDAŞLARIMIZ, AYILARI BESLEMESİN"

Dr. Önen, hayvanların davranışsal rehabilitasyon sürecinde olduğunu ve ziyaretçilerin ilk aylarda göstereceği tutumun önemine dikkat çekti. Bölgedeki insan yoğunluğunun önümüzdeki aylarda artması beklenirken, doğal yaşam alanlarının korunması için yetkili kurumların uyarılarına mutlaka uyulması gerektiğini vurguladı.

Bazı vatandaşların iyi niyetle vahşi hayvanları besleme eğiliminde olduğunu da belirten Önen, bu alışkanlığın hayvanların doğal beslenme düzenini bozduğunu, onları insanlara yaklaştırdığını ifade etti. Bu durumun, hayvanların vahşi doğasına aykırı olduğunu ve tehlikeli saldırılara yol açabileceğini, böyle vakaların geçmişte yaşandığını hatırlattı.

"BÖLGEYE MEYVE AĞAÇLARI DİKİLMELİ"

Önen ayrıca, yetkililerin bölgeye yemek artığı bırakılmaması, mangal yapılmaması ve hayvanların elle beslenmemesi yönündeki uyarılarına uyulmasının önemini vurguladı. Hatalı uygulamaların hem insanlara hem de yaban hayatına zarar verdiğini belirten Önen, ekolojik dengenin korunması için yaban hayatının sürdürülebilir biçimde desteklenmesi gerektiğini söyledi. Doğal alanlarda hayvanların kendi yiyeceklerini bulmalarının sağlanması, ormanlık bölgelere meyve ağaçları dikilmesi ve ayıların beslendiği diğer canlıların korunmasının bu sürece katkı sağlayacağına dikkat çekti.