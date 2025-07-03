Nevşehir'de polise yakalanınca namaza duran sürücüye para cezası

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi'nde, yol üzerinde motosiklet kontrol noktası oluşturdu.
3 tekerlekli motosikletiyle kontrol noktasına gelen kağıt toplayıcısı Suriye uyruklu Feyyaz Alabed, denetimden kaçma girişiminde bulundu.
YAKALANINCA NAMAZ KILMAYA BAŞLADI
Polis ekipleri, Alabed'i kaçmak istediği sırada yakaladı.
Alabed yakalanınca, namaz kılmaya başladı.
Polis, motosiklet sürücüsüne namazını kıldıktan sonra trafik kurallarının ilgili maddelerinden toplam 23 bin 11 TL ceza kesti.