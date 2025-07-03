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Nevşehir'de polise yakalanınca namaza duran sürücüye para cezası

Kentte, denetimden kaçmak isterken ekipler tarafından yakalanan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü, 29 yaşındaki yabancı uyruklu Feyyaz Alabed, namaz kılmaya başladı. Ekipler Alabed'e namazını kıldıktan sonra 23 bin 11 TL para cezası uyguladı.

DHA DHA
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Nevşehir'de polise yakalanınca namaza duran sürücüye para cezası

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi'nde, yol üzerinde motosiklet kontrol noktası oluşturdu.

3 tekerlekli motosikletiyle kontrol noktasına gelen kağıt toplayıcısı Suriye uyruklu Feyyaz Alabed, denetimden kaçma girişiminde bulundu.

YAKALANINCA NAMAZ KILMAYA BAŞLADI

Polis ekipleri, Alabed'i kaçmak istediği sırada yakaladı.

Alabed yakalanınca, namaz kılmaya başladı.

Polis, motosiklet sürücüsüne namazını kıldıktan sonra trafik kurallarının ilgili maddelerinden toplam 23 bin 11 TL ceza kesti.

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