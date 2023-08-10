Nur Alagöz'ün yetimlere destek yolundaki iyilik hikayesi Yetimlere destek için arkadaşlarıyla önce 'İnsan 8' grubunu, sonra 'Hucurat 10' grubunu kuran 23 yaşındaki Nur Alagöz hikayesini anlattı.

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Dünyanın dört bir yanında muhtaçların elinden tutan İHH İnsani Yardım Vakfı, yeni projelerle iyilik halkasını genişletiyor.

Yüzleri güldüren, gönülleri ferahlandıran hayata geçirilen projelerden biri de 23 yaşındaki öğrenci ve Genç İHH üyesi Nur Alagöz ve arkadaşlarından geldi.

10 TL ile başlayan yetimlere destek hareketi

Alagöz, yetim çocuklara destek olmak amacıyla arkadaşlarıyla kendi aralarında ayda 10 TL toplayarak başladıkaları hareketi, vakfın yöneticileriyle büyüttü.

önce “İnsan 8” grubunu sonra “Hucurat 10” grubunu oluşturan Alagöz ve arkadaşlarının projesi Türkiye'yi aşarak dünyaya yayıldı.

Genç kadın, arkadaşlarıyla balattıkları iyilik hareketinin nasıl 28 ülke ve 30 ile yayılcığını anlattı.

İşte, Nur Alagöz ve arkadaşlarının hayalleri doğrultusunda ilerleyen ve sınırların ötesine ulaşan iyilik hikayesi.