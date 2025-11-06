Oğluyla oynadığı gazoz kapaklarından dünya koleksiyonuna uzanan tutku

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da tekstil kimyasalları üreten kimya mühendisi Gürkan Kaya, oğluyla oynamak için sakladığı gazoz ve soda şişesi kapaklarını zamanla bir koleksiyona dönüştürdü.

Kaya, 2018’den bu yana 65 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 farklı kapak topladı.

"OĞLUMLA OYNAMAK İÇİN SAKLADIM, KOLEKSİYONA DÖNÜŞTÜ"

Kaya, taç kapak biriktirmeye başlamasının tamamen tesadüf olduğunu belirterek şunları anlattı:

Gazoz ve soda şişelerinin kapaklarını oğlumla oynamak için atmadım. Zamanla biriktiğini fark ettim. 70-80 çeşit olmuştu. Renkli ve eğlenceliydi, atmaya kıyamadım. Sonra ‘koleksiyonuna mı başlasam acaba?’ diye düşündüm. Markette elime geçmeyen kapakları almaya başladım, kasiyer bile şaşırdı. Böylece bir serüven başladı.

"GÜZEL ARKADAŞLIKLARLA DEVAM EDEN BİR KOLEKSİYON"

Kaya, kapak çeşitliliğini artırmak için sosyal medyadaki koleksiyoner gruplarına katıldığını söyledi.

Bu süreçte çok güzel insanlar tanıdım. Koleksiyon sadece kapak biriktirmek değil, dostluklar da biriktirmek anlamına geldi. Tesadüfen başlayıp bu kadar güzel arkadaşlıklarla devam eden bir uğraşım olduğu için çok mutluyum.

"TAÇ KAPAK KOLEKSİYONERLİĞİ DERİN BİR KUYU"

Metal ve etekli yapısıyla bilinen taç kapaklara ilgi duymaya başlayan Kaya, bu süreçte Türkiye’nin gazoz geçmişine dair birçok bilgi edindiğini ifade etti:

Çoğunluğu Ege Bölgesi’nde olmak üzere yaklaşık 4 bin gazoz markasından söz ediliyor. Kapakların peşinde koşarken yerel üreticilerle de iletişime geçtim. Hatta bir tatilde önünden geçtiğim gazoz fabrikası, kapalı olmasına rağmen sonrasında bana kapak gönderdi.

Kaya, bu tutkuyu “çok derin bir kuyu” olarak tanımlıyor:

“Bir kapağa ulaşmanın verdiği keyif bambaşka. Seriyi tamamlamak, arkadaşlara paylaşmak, takas yapmak… Hepsi koleksiyonculuğu daha da anlamlı hale getiriyor.”

65 ÜLKEDEN 2 BİN 500 KAPAK

Kaya, yurt dışına çıkan yakınlarından mutlaka kapak getirmelerini istediğini belirtti:

Kapağı eğmeden açmalarını bile tarif ediyorum. Özellikle Almanya ve Rusya’dan gelen kapaklar adeta tablo gibi. Koleksiyonumda en fazla Türkiye, ardından Almanya kapakları yer alıyor.

"BULDUĞUNUZDA ALDIĞINIZ HAZ, BAŞKA BİR KEYİF"

Koleksiyonunda en eski kapağın 1960’lı yıllardan kaldığını söyleyen Kaya, sayıdan çok çeşitlilik ve estetik aradığını vurguladı:

Venezuela’dan Tayland’a, ABD’den Güney Afrika’ya kadar farklı ülkelerden kapaklar topladım. Ülke sayısını artırmak ayrı bir keyif. Aradığınız bir kapağı bulduğunuzda aldığınız haz, gerçekten bambaşka.

"BİR ÖMÜR DEVAM EDECEK BİR TUTKU"

Kaya, bu hobisini ömür boyu sürdürmeyi planlıyor: