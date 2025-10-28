Ordu sahil yolu Karadeniz'in en güzel rotalarından birisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Altınordu'dan Fatsa'ya uzanan çevre yolunun 2006 yılında hizmete girmesiyle Perşembe-Fatsa hattında trafik yoğunluğu azaldı.

Sürücü ve yolcular, yeşil ile mavinin kucaklaştığı bu güzergâhta keyifli anlar geçiriyor.

Yol üzerinde bulunan Tarihi Yason Kilisesi, Hoynat Adası ve Timsah Adası da ziyaretçilere tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunuyor.

43 kilometrelik Perşembe-Fatsa sahil yolu, deniz ve orman manzarasının iç içe geçtiği doğası, tarihi noktaları ve sakin atmosferiyle Karadeniz'in en özel rotalarından biri olarak ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

"KARADENİZ'İN EN UZUN TURİZM YOLU"

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, yolun bölge turizmine büyük katkı sağladığını belirterek, "Resmiyette sahil yolu, halk arasında ise ‘nostalji yolu' olarak biliniyor. Burası sadece Ordu'nun değil, Karadeniz Bölgesi'nin en uzun turizm yolu. Hoynat Adası ve Yason Burnu, güzergâhın cazibesini daha da artırıyor.

Ayrıca Perşembe ilçe merkezindeki atık su arıtma kolektör terfi merkezinin ihalesi tamamlandı. Bu sayede inşallah yakın zamanda ilçemizin sahilinde mavi bayraklı plajlar göreceğiz." dedi.

"DOĞALLIĞI BOZULMAMIŞ"

Sakin Şehir ünvanına sahip Perşembe'nin her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Başkan Albayrak, "Ordu'da yılda yaklaşık 1 milyon turist ağırlanıyor, bunların 800 bini Hoynat Adası'nı ve Yason Burnu'nu ziyaret ediyor.

Sahil yolu, doğallığı bozulmamış, kıyı dokusu korunmuş manzarasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor" diye konuştu.

"HER GELİŞİMDE YENİDEN AŞIK OLUYORUM"

Ordulu ancak İstanbul'da yaşayan Ömer Kulaç, sahil yolunun manzarasına hayran kaldığını dile getirerek, "Yolun manzarası muhteşem. Denizi, yeşilliği ve temiz havasıyla büyülüyor. Yol üzerinde durup manzaranın tadını çıkarıyoruz. Her geldiğimde adeta yeniden aşık oluyorum." ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan'dan gelen Rashad Rahmanova ise ilk kez geldikleri Ordu'nun doğal güzelliğine hayran kaldıklarını söyledi. Rahmanova, "İlk kez geldik, yolları, doğası ve yeşilliğiyle harika bir yer. Ordu'yu çok beğendik, tekrar gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Eşi Ayten Rahmanova da güzergah üzerindeki manzara ve doğal güzelliklerin kendilerini cezbettiğini kaydetti.