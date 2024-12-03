İHA

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Ömür Asaf Çöp, doğuştan akciğer enfeksiyonu kaptığı ve beyin bacak kaslarını yönetmediği için bir ay önce Ünye Devlet Hastanesi'nde fizik tedaviye başladı.

Annesi Sultan Çöp ile birlikte hastanenin dördüncü katında tedavisine devam edilen minik Ömür Asaf'in ressamlık yeteneği keşfedildi.

HASTANE YÖNETİMİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Tedavi sürecince canının sıkılmaya başladığını gören anne Sultan Çöp, oğluna boya ve defterler aldı.

Bir süre sonra Ömür Asaf'ın defter ve kâğıtlara çizdiği resimler Ünye Devlet Hastanesi yönetiminin dikkatini çekti.

SERGİ AÇILDI

Çocuğun yaptığı resimlerle hastanede minik bir sergi açıldı.

“DEFTERLERİ BOYALAMAYA BAŞLAYINCA BİR ŞEYLER ÇİZDİĞİNİ FARK ETTİK"

Hastane odasında minik Ömür Asaf'a aldıkları defter ve boyalarla resimler çizdiğini fark ettiklerini söyleyen Anne Sultan Çöp şunları söyledi:

Ömür Asaf doğuştan akciğer enfeksiyonu kaptığı ve beyin bacak kaslarını yönetmediği için Ünye Devlet Hastanesi'ne bir ay önce fizik tedavisine geldik. Hastane odasında beklerken, Ömür Asaf'ın canı sıkılmaya başladı. Zaman geçirsin diye kendisine boya ve defter aldık. Defterleri boyalamaya başlayınca bir şeyleri resimleştirdiğini fark ettik. Bacaklarının rahatsızlığından dolayı gezmeyi sevmez. Bir ayı geçen tedavi süreci gayet iyi gidiyor. Kat hemşireleri odaya girip çıktıkça Ömür'ün yaptığı resimlerde onların çok hoşuna gitti. Resimlerde çoğaldıkça hemşireler de herkesin görmesini istedikleri için hastanenin aşağısında sergi açtılar.

"BU SANATSAL ÇALIŞMALAR ÖZEL YETENEK VE ÖZEL BECERİDİR"

Ömür Asaf'ın sanatsal çalışmalarının özel yetenek ve özel beceri olduğunu söyleyen Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Dündar, “Ömür Asaf hastanemize geleli yaklaşık bir ay oldu. Fakat bir ay gibi sürede çok güzel eserler ortaya koyduğunu öğrendik. Biz de hastane olarak bunu sergileyerek resimlerini hastaneye gelenlerle paylaşalım istedik. Ömür Asaf ve onun gibi kardeşlerimize hastane olarak desteğimiz tamdır. Hastanemizin bu alanında birçok sergiler yapıldı. Bu sanatsal çalışmalar özel yetenek ve özel beceridir" diye konuştu.