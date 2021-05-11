Osmaniye'de bir apartman dairesinde mahsur kalan kedi, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fakıuşağı Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda mahsur kalan kedi, kapının çilingir yardımıyla açılması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

HAYDİ UYGULAMASINI KULLANARAK İHBAR ETTİLER

Bir apartman dairesinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar daire sahibine ulaşamayınca çareyi Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasında buldu. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'de mahsur kalan kedinin imdadına polis yetişti VİDEO

"KEDİ EVE HABERSİZ GİRMİŞ"

Kedinin mahsur kaldığı daire sahibi F.D.’ye ulaşan ekipler, yaptıkları görüşmede ‘Kedinin sokak kedisi olduğunu kendisinden habersiz eve girmiş olabileceği’ cevabını aldı. Bunun üzerine daire kapısının çilingirle açılması için sahibinden izin alan ekipler olay yerine çilingir çağırdı.





KARNI DOYURULDU, DOĞAYA BIRAKILDI

Kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından eve giren ekipler mahsur kalan kediyi kurtardı. Kedi, veteriner hekim tarafından yapılan sağlık kontrolünün ardından karnı doyurularak doğaya salındı.



